1 Großeinsatz der Feuerwehr in Kornwestheim. Foto: KS-Images/K. Schmalz

Eine 59-Jährige kracht in Kornwestheim in zwei stehende Autos. Die Unfallverursacherin wird bei dem Unfall schwer verletzt, der Schaden ist beträchtlich.















Link kopiert

Eine 59-Jährige ist bei einem Unfall am Sonntag in Kornwestheim schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 16.20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße mit ihrem Mercedes aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen weiteren Mercedes und einen Opel gekracht. Durch den Aufprall wurden die beiden anderen Autos mehrere Meter nach vorne geschoben beziehungsweise um die eigene Achse gedreht. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim entfernte das Dach des Mercedes und befreite die 59-Jährige so. Die Frau kam ins Krankenhaus. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 28 000 Euro.