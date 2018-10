Unfall in Kornwestheim Bus kollidiert mit Auto – fünf Verletzte

Von red/pho 16. Oktober 2018 - 11:34 Uhr

Die fünf Verletzten mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa

In Kornwestheim fährt ein Linienbus auf einen vor ihm abbiegenden Opel auf. Vier Bus-Insassen sowie der Autofahrer werden verletzt.

Kornwestheim - Fünf verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr in der Solitudeallee in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war ein 43 Jahre alter Linienbus-Fahrer mit seinen 14 Fahrgästen in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als ihm auf Höhe der Kreuzung mit der Steinbeisstraße ein 81-jähriger Opel-Fahrer entgegenkam. Dieser setzte wohl seinen Blinker und bog dann unvermittelt vor dem Bus nach links in Richtung der Steinbeisstraße ab.

Der Busfahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, doch dies gelang ihm nicht. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 81-Jährige sowie vier Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, die im Bus saßen, wurden verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.