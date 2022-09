Betrunkener Fahrer kracht in Blitzanlage

Unfall in Kornwestheim

1 Einen ungewöhnlichen Unfall hatte die Polizei in Kornwestheim zu bearbeiten. Foto: dpa/Stephan Jansen

Nachdem er in der Aldinger Straße in Kornwestheim einen Blitzer umgefahren hat, ist ein 45-jähriger Mann seinen Führerschein los.















Nachdem er am Sonntag kurz vor 1 Uhr einen Blitzer umgefahren hat, ist ein 45-jähriger Mann seinen Führerschein los. Bei dem Unfall in der Aldinger Straße in Kornwestheim hat er einen Schaden von rund 15 000 Euro verursacht.

Der Golf-Fahrer war von Pattonville in Richtung Kornwestheim unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Straße „Im Moldengraben“ abgelenkt war. Geblendet durch den Gegenverkehr, wich er nach links aus und kollidierte mit einem stationären Blitzer auf der Mittelinsel der Fahrbahn. Die Anlage wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 45-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde Blut entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nicht zum ersten Mal aus der Verankerung gerissen

Es ist nicht das erste Mal, dass die stationäre Blitzanlage in der Aldinger Straße von einem Auto aus der Verankerung gerissen wurde. Bereits am Neujahrsmorgen 2015 war eine Autofahrerin in ihrem Fahrzeug mit dem Blitzer kollidiert. Sie wurde damals schwer verletzt.