7 Dieser Aufzug in Kornwestheim ist am Dienstag abgestürzt. Foto: 7aktuell.de/

Die Polizei gibt nähere Details zum Absturz eines Aufzuges in Kornwestheim bekannt. Demnach sind es zwei ältere Menschen, die dabei verletzt wurden – und sogar ins Krankenhaus gekommen sind.

Kornwestheim - Zu dem Unfall mit einem Aufzug in Kornwestheim gibt es jetzt weitere Erkenntnisse. Nach Angaben der Polizei versagte der Fahrstuhl am Bahnhof in Kornwestheim seinen Dienst aufgrund eines technischen Defekts. Gegen 15.10 Uhr wurde die Polizei von einem Busfahrer alarmiert, der Zeuge des Unfalls geworden ist. Was ist passiert? Eine 78-jährige Frau und ein 84 Jahre alter Mann wollten mit dem Aufzug, der sich im Bereich des Bahnhofsvorplatzes befindet, hinunter in die Unterführung fahren.

Technischer Defekt führt zu Ausfall

Zunächst setzte sich der Fahrstuhl auch in Betrieb. Kurz bevor die Unterführung erreicht war und der Fahrstuhl wie gewöhnlich zu bremsen begann, ging etwas schief. Es gab einen Ruck, dann ging es steil nach unten. So führte vermutlich ein technischer Defekt und ein gerissenes Seil dazu, dass der Aufzug etwa einen Meter abwärts fiel und dann am Boden aufsaß.

Weil sich an der Führung des Aufzugs zudem ein Rad löste, ging eine Seitenscheibe zu Bruch. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die beiden Personen schon aus dem Fahrstuhl befreit. Sie wurden dennoch ins Krankenhaus gebracht, der Mann klagte über leichte Schmerzen im Bein.

Aufzug wurde erst vergangenes Jahr gewartet

Glück hatte das Ehepaar auch deshalb, weil es in der mittleren der drei Etagen eingestiegen war. Die Fallhöhe betrug deshalb nur etwa einen Meter. Warum das Kabel gerissen ist, konnten sich auch die Mitarbeiter der Stadt nicht erklären. Erst Ende des vergangenen Jahres habe der Tüv den Aufzug geprüft, berichtete der Kornwestheimer Baubürgermeister Daniel Güthler.

Die beiden Passagiere erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Sie wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zur genauen Ursache für den Ausfall gibt es noch keine näheren Angaben. Der Aufzug wurde anschließend mit Absperrband gesichert und ist außer Betrieb.