Unfall in Kornwestheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Unfall in Kornwestheim

Mit über 1,2 Promille verursachte ein 36-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag einen Unfall. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.











Einen Sachschaden von rund 22 000 Euro hat ein Unfall zur Folge, der sich am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Goethestraße in Kornwestheim ereignete. Ein 36 Jahre alter Lenker eines VW Kombi kam vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses beim Befahren der Goethestraße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen geparkten VW Tiguan sowie einen davor abgestellten Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota gegen einen Baum geschoben. Der VW Kombi und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.