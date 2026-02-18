Unfall in Kornwestheim: 92-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

1 Laut Polizei war der Senior bei Grün losgelaufen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

Ein 92-Jähriger ist in Kornwestheim beim Überqueren der Stuttgarter Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.











Ein 92-Jähriger ist am Dienstagabend in Kornwestheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Senior gegen 19 Uhr die Stuttgarter Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollen. Zeitgleich bog jedoch ein 50-Jähriger mit seinem VW Tiguan von der Jakobstraße aus nach rechts in die Straße ab, wobei er mutmaßlich den 92-Jährigen übersah.