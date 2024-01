Unfall in Kornwestheim: 77-Jähriger verstirbt nach Notfall

1 Der Schaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Ein 77-Jähriger hat am Montagmittag in Kornwestheim am Steuer seines Wagens einen medizinischen Notfall erlitt. Dadurch kam er von der Straße ab.











Ein 77-Jähriger hat am Montagmittag in Kornwestheim am Steuer seines VW Polo einen medizinischen Notfall erlitten, der zu einem Unfall und letztlich auch zum Tod des Mannes geführt hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 12.30 Uhr von der Hornbergstraße in Richtung der Ludwig-Herr-Straße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Er prallte gegen einen am Fahrbahnrand parkenden VW, wodurch das Auto des 77-Jährigen zur Seite kippte und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.