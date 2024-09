Vier verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 40 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 23.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Stuttgarter – und der Kornwestheimer Straße in Münchingen ereignete.

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung B 10 und bog an der Kreuzung zur Kornwestheimer Straße nach links ab. Ein 35-jähriger Porsche-Fahrer, der aus Müllerheim kam, war zur selben Zeit auf der Kornwestheimer Straße unterwegs und bog nach links in die Stuttgarter Straße ab. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen. Der 35-Jährige sowie zwei Mitfahrer in seinem Auto erlitten leichte Verletzungen. Alle vier kamen mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Kreuzungsbereich ist durch eine Ampel geregelt, weshalb nach dem aktuellem Ermittlungsstand der Polizei einer der beiden Fahrer die rote Ampel missachtet haben muss. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, und bittet diese sich unter Telefon: 0711 /6869-0 oder per E-Mail an: stuttgart-Vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.