Unfall in Korntal: Fünfjähriges Kind öffnet Autotür – Radfahrerin schwer verletzt
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Eine plötzlich geöffnete Autotür (Symbolbild) ist einer Radfahrerin zum Verhängnis geworden: Sie stürzte schwer. Foto: Christin Klose/dpa

Ein Alltagsszenario endet tragisch: Eine Radfahrerin stürzt schwer, als unvermittelt eine Autotür aufgeht. Die 64-Jährige kommt ins Krankenhaus.

Die Polizei Ludwigsburg sucht nach Zeugen eines Unfalls, bei dem eine Radfahrerin am Donnerstag schwer verletzt worden ist. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Mirander Straße in Korntal. Die 64 Jahre alte Radfahrerin hatte laut der Polizei an einem am Straßenrand geparkten VW vorbeifahren wollen. Den bisherigen Ermittlungen öffnete in diesem Moment ein fünfjähriges, auf der Rückbank des VW sitzendes Kind die hintere linke Fahrzeugtür.

 

In der Folge stürzte die 64-Jährige, die keinen Helm trug, vom Fahrrad auf den Asphalt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ob der Sturz bei einem Ausweichversuch geschah, oder ob es einen Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto gegeben hat, wird untersucht. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten ihre Beobachtungen der Polizei telefonisch schildern unter der Nummer 0711 / 68 69-0 oder per E-Mail schicken an: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

 