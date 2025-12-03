Unfall in Korb: Tiefstehende Sonne führt zu heftigem Crash

1 Tiefstehende Sonne birgt besonderes Gefahrenpotenzial (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters

An der Kreuzung Südstraße/Steinstraße kracht es am Dienstagmorgen in Korb: Laut Polizeiangaben löst tiefstehende Sonne eine Kollision aus, bei der zwei Menschen verletzt werden.











Laut Polizeibericht hat ein 67-jähriger Skoda-Fahrer am Dienstagvormittag an der Kreuzung Südstraße/Steinstraße in Korb ( Rems-Murr-Kreis) einen bevorrechtigten BMW übersehen. Nach Polizeiangaben dürfte die tiefstehende Sonne dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Der Skoda kollidierte in der Folge mit dem Wagen eines 86-Jährigen.