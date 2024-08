Unfall in Korb: Betrunken gegen Baum gefahren

Unfall in Korb

Der Unfallverursacher war nach den Erkenntnissen der Polizei zu schnell unterwegs.

Ein 21-Jähriger fährt in Korb mit seinem Fahrzeug gleich gegen mehrere Hindernisse. Der Schaden ist beträchtlich.











Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag gegen 1 Uhr morgens bei einem Unfall auf der Daimlerstraße in Korb (Rems-Murr-Kreis) einen beträchtlichen Schaden verursacht. Offenbar hatte der Mann aber insofern Glück, als er keine größeren Verletzungen davontrug. Der Mann wollte laut Polizei von der Daimlerstraße nach rechts in die Boschstraße abbiegen, fuhr dann aber stattdessen fast geradeaus weiter: erst über ein Verkehrsschild, dann gegen einen Zierstein und schließlich gegen einen Baum. Der Stein wurde gegen einen geparkten Lastwagen geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 23 500 Euro. Die Ursache für den Unfall dürften nach den Angaben der Polizei überhöhte Geschwindigkeit sowie ein „deutlicher Alkoholeinfluss“ sein.