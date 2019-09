1 Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Bei der Ausfahrt der B 313 in Köngen kommt ein Volvo von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlägt sich mehrfach und kommt auf dem Dach zum Liegen. Ein 79-Jähriger wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Köngen - Schwere Verletzungen hat sich am späten Donnerstagabend ein 79-Jähriger zugezogen, der sich mit seinem Auto überschlagen hat. Der Senior war mit seinem Volvo kurz vor 22.30 Uhr zunächst die B 313 von Wernau herkommend in Richtung Nürtingen gefahren und verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt Köngen. Dabei kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, touchierte zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und überschlug sich anschließend mehrfach. Kurz vor der Bahnhofstraße blieb das Fahrzeug schließlich liegen. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto, an dem Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Unfallstelle war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften ausgerückt.