Unfall in Kirchheim/Teck

1 Nach der medizinischer Erstversorgung stellt sich heraus, dass die Verletzungen des Kindes doch nicht so schwer sind und der Rettungshubschrauber kann wieder davonfliegen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Neunjähriger stürzt in einem Bikepark bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Zunächst werden schwere Verletzungen befürchtet, sogar ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.















Ein Neunjähriger Junge hatte am Freitag in in einem Bikepark bei Kirchheim Glück im Unglück und zog sich bei einem Sturz nur leichte Verletzungen zu.

Der Neunjährige befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad die Strecke und kam am Beginn einer Steigung vermutlich aufgrund zu geringer Geschwindigkeit zu Sturz. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, kam ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort, wurde er jedoch mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.