Unfall in Kirchheim am Neckar: Audi-Fahrer ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Am Sonntag kommt es gegen 5 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kirchheim am Neckar. Der Unfallverursacher besitzt keinen Führerschein und ist zudem alkoholisiert unterwegs.











Einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 15.000 Euro hat ein Audi-Fahrer am Sonntag in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5 Uhr in der Schillerstraße. Der 32-jährige Audi-Fahrer kam nach Angaben der Polizei aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Alfa Romeo sowie einem ebenfalls geparkten Toyota zusammen. In der Folge kippte der Audi auf die Seite. Der Audi-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.