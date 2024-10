1 Ein 62-Jähriger ist in Kirchberg mit seinem Auto durch eine Hecke gefahren. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Mann verliert in Kirchberg an der Murr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen durchbricht eine Hecke und kommt in einem Garten zum Stehen.











Ein 62-Jähriger hat am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Kirchberg an der Murr die Kontrolle über seinen Citroën verloren. Der Wagen kam Im Mühlwingert von der Straße ab und stieß gegen ein Verkehrsschild. Doch damit nicht genug: der Mann durchfuhr mit seinem Auto noch eine Hecke und kam erst in dem Garten eines Anwohners zum Stehen.