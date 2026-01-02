Unfall in Kernen: Putzspray blockiert Bremse – warum ein banaler Gegenstand zum Unfall führte

Ein kurzer Moment im Feierabendverkehr, dann ist das Auto außer Kontrolle. Wie ein Alltagsgegenstand in Rommelshausen zur echten Gefahr wurde.
Ein Sekundenmoment, ein banaler Haushaltshelfer und ein glimpflich verlaufener Unfall im Feierabendverkehr: Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war ein 42-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem VW im Ortszentrum von Kernen-Rommelshausen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Fellbacher Straße/Waiblinger Straße geschah das Unerwartete: Ein Putzspray aus der Türablage rutschte in den Fußraum, blockierte das Bremspedal – und der Wagen wurde unkontrollierbar.