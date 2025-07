Unfall in Kernen: Junge knallt mit Kinderfahrrad gegen Auto

1 Den Schaden des Unfalls beziffert die Polizei mit rund 2500 Euro (Symbolfoto). Foto: IMAGO

In Kernen fährt ein Siebenjähriger mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße. Es kommt zum Zusammenstoß mit einer Opel-Fahrerin, die gerade wenden möchte.











Ein siebenjähriger Junge hat am Mittwoch in Kernen (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Fahrrad einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Junge gegen 18.50 Uhr mit seinem Kinderfahrrad die Kelterstraße im Ortsteil Rommelshausen bergab in Richtung Sachsenweg gefahren. Zur selben Zeit wollte dort eine 62-jährige Opel-Fahrerin wenden, dazu fuhr sie in die Einmündung zum Sachsenweg.