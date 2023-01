1 Der Opel Astra landete an einem Baum. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Nach einem missglückten Überholmanöver stößt ein 32-Jähriger mit seinem Opel Astra gegen einen Linienbus und kommt von der Straße ab.















Link kopiert

Ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Astra ist am frühen Montagnachmittag in Kernen (Rems-Murr-Kreis) gegen einen Baum geprallt. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Mann war gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Stetten und Rommelshausen unterwegs gewesen, als er einen vorausfahrenden Linienbus überholen wollte. Der Autofahrer musste wegen des Gegenverkehrs sein Vorhaben abbrechen. Als er nach rechts lenkte, stieß er mit dem Linienbus zusammen, kam anschließend von der Straße ab und landete schließlich am Baum. Die Insassen in dem Linienbus blieben unversehrt.

Entgegenkommende Autofahrerin erleidet Schock

Nach dem Unfall erlitt die entgegenkommende Autofahrerin einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt werden; sie kam später in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht in die Karambolage verwickelt. Der Wagen des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt circa 20 000 Euro. Die Unfallstelle war während der Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.