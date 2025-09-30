Unfall in Kanada: Josh Hartnett nach Kollision mit Polizeiauto im Krankenhaus

Josh Hartnett ist nach einem Autounfall in Kanada im Krankenhaus behandelt worden. Der 47-jährige Schauspieler war auf dem Heimweg vom Set einer Netflix-Serie, als sein Wagen mit einem Polizeifahrzeug kollidierte. Mittlerweile ist er wieder aus dem Krankenhaus entlassen.
Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Josh Hartnett (47) ist vergangene Woche in einen Autounfall in Kanada verwickelt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Schauspieler befand sich auf dem Heimweg vom Filmset, als sich der Vorfall ereignete.