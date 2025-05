Deutscher stirbt in Rom bei E-Roller-Unfall mit Auto

Unfall in Italien

1 In der italienischen Hauptstadt kam es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall mit einem Elektroroller. (Symbolbild) Foto: Christoph Sator/dpa

Der 27-Jährige war im Norden der italienischen Hauptstadt unterwegs, als es zu dem tödlichen Unfall kam. Die genauen Umstände des Geschehens sind noch unklar.











Link kopiert



Rom - Ein Deutscher ist in Rom nach einem schweren Unfall zwischen einem Elektroroller und einem Auto ums Leben gekommen. Die genaue Identität des 27-Jährigen wird laut Polizei derzeit noch ermittelt. So sei noch unklar, ob es sich um einen Touristen handelt oder ob der Mann in Rom wohnte.