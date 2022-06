Unfall in Holzmaden

1 Der Rettungsdienst brachte den Biker in ein Krankenhaus. Foto: SDMG//Kaczor

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Holzmaden (Kreis Esslingen) beim Abbiegen offenbar einen Biker übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.















Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend in der Bahnhofstraße erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wollte dort in Fahrtrichtung Kirchheim ein 52 Jahre alter Autofahrer kurz vor 18 Uhr nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er nach den Angaben einen entgegenkommenden 56-Jährigen auf seinem Motorrad. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Rettungsdienst bringt Motorradfahrer in Klinik

Der Motorradfahrer stürzte dadurch die Kollision. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.