3 Eine Mercedes-Fahrerin hatte den Skoda beim Abbiegen übersehen. Der Wagen kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Foto: SDMG

Nach einer Kollision in Holzmaden kippt das Auto einer 54-Jährigen auf die Fahrerseite um. Die Frau wird leicht verletzt.

Holzmaden - Eine Leichtverletzte und rund 37 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Holzmaden. Am Montag wollte eine 46-jährige Frau mit ihrem Mercedes kurz vor 8.30 Uhr von der Hirtenstraße nach links in die Weilheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende, 54-jährige Skodafahrerin, die trotz Ausweichmanöver eine Kollision mit der A-Klasse nicht mehr verhindern konnte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Skoda auf die Fahrerseite und schloss die 54-Jährige ein. Die Feuerwehr musste die leicht verletzte Frau bergen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.