Eine stark alkoholisierte 53-Jährige fährt Auto und kommt in einem Kreisverkehr von der Straße ab. Als die Frau pusten muss, zeigt der Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille.

Hildrizhausen - Eine betrunkene Frau ist am späten Mittwochabend in Hildrizhausen (Kreis Böblingen) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 53-Jährige gegen 22.40 Uhr mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr in der Altdorfer Straße und kam bei der Ausfahrt in Richtung der Straße „Auf der Höhe“ von der Fahrbahn ab.

Der Wagen prallte gegen einen Baum, woraufhin ein Passant der Fahrerin aus dem Auto half. Als die alarmierte Polizei feststellte, dass die Frau nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Laut den Beamten ergab der Test einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Zur Bergung des Autos war auch die Feuerwehr im Einsatz.