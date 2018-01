Unfall in Hettstadt Frau führt Hund aus – und kommt ums Leben

Von red/dpa 06. Januar 2018 - 18:27 Uhr

Tragisches Unglück in Bayern. Eine Frau kommt beim Gassigehen ums Leben. Foto: dpa

Zu einem dramatischen Unfall ist es beim Gassigehen in Bayern gekommen. Eine junge Frau musste dabei ihr Leben lassen.

Hettstadt - Eine 26 Jahre alte Fußgängerin ist bei Hettstadt in Bayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die junge Frau war mit ihrem Hund an der Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge war der 30-jährige Fahrer des Wagens am Samstagmittag von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Grund war zunächst unklar. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.