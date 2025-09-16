Unfall in Hessigheim: Fahrerkabine zersplittert – Traktor kippt bei Ausweichmanöver um
1
  Foto: imago images/Ralph Peters

Ein 79-jähriger Traktorfahrer musste in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) einem parkenden Auto ausweichen. Dabei bemerkte er den Gegenverkehr wohl zu spät.

Ein 79-Jähriger ist am Montagmorgen in Hessigheim mit seinem Traktor umgekippt. Laut Polizei war der Mann gegen 8 Uhr mit seinem Schmalspurfahrzeug, einem speziellen Traktortyp, der für den Einsatz in engen und schwer zugänglichen Flächen entwickelt wurde, ortsauswärts auf der Ottmarsheimer Straße unterwegs. Da dort ein Wagen am Fahrbahnrand parkte, musste der 79-Jährige mit seinem Gespann auf die Gegenspur ausweichen.

 

Der Traktor kippt durch ein Fahrmanöver auf die Seite

Der 79-Jährige erkannte hierbei wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät, woraufhin er laut Polizeipressemeldung stark einlenkte. Durch das Fahrmanöver kippte sein Traktor jedoch auf die linke Seite, wobei die Verglasung der Fahrerkabine zerbrach. Der 79-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Feuerwehr gelang es den Traktor wieder aufzurichten, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

 