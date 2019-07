Frontaler Crash an der Anschlussstelle der A 81

Unfall in Herrenberg

1 Ein Unfall nahe Herrenberg sorgt für Verkehrsstörungen an der Anschlussstelle der A 81. Foto: picture alliance/dpa

An der Anschlussstelle B296 zur Autobahn 81 in Herrenberg sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die Polizei hat die Auffahrt gesperrt. Nur in Richtung Tübingen ist die Abfahrt möglich.

Herrenberg - Zwei Fahrzeuge sind am Montagvormittag nahe Herrenberg (Landkreis Böblingen) an der Anschlussstelle der B 296 an die A 81 frontal zusammengestoßen.

Laut Polizei wollte eine Frau mit ihrem Wagen auf der B 296 aus Richtung Herrenberg auf die A 81 auffahren. Dabei beachtete sie anscheinend eine rote Ampel nicht und stieß mit einem VW zusammen, der gerade von der Autobahn abfahren wollte. Bei dem Crash wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der VW-Fahrer und die Fahrerin wurden leicht verletzt.

Aufgrund einer Sperrung ist die Abfahrt derzeit nur in Richtung Tübingen möglich. Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden.