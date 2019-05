Unfall in Herrenberg

In Herrenberg ereignete sich ein Unfall.

Bei einem Crash in Herrenberg stoßen ein Audi und ein BMW aufeinander. Eine 28 Jahre alte Frau erleidet Verletzungen, der Schaden beläuft sich auf 60 000 Euro.

Herrenberg - Bei einem Verkehrsunfall in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist eine 28-jährige Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, fuhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen 18.45 Uhr auf der B296 in Richtung Herrenberg.

60 000 Euro Schaden

Beim Abbiegen nach links übersah er die entgegen kommende Fahrerin eines BMW, die von Herrenberg in Richtung Gültstein unterwegs war. Die 28-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 60 000 Euro.