Unfall in Herrenberg

1 Die Straße muss mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Mittwochnachmittag ist ein Traktor mit Gülleanhänger kurz nach dem Haslacher Ortsschild umgekippt. Die Gülle lief dabei über die gesamte Straße.















Am Mittwoch ist es gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße 1029 bei Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen) nach einem Verkehrsunfall zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Traktorgespann die Straße aus Richtung Herrenberg-Haslach in Richtung der B 28. An einem leicht abschüssigen Straßenabschnitt kam der mit Gülle befüllte Anhänger vermutlich durch die sich aufgeschaukelte Flüssigkeit ins Schlingern, wodurch der 66-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge prallte das Fahrzeuggespann gegen eine Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kippte seitlich auf die Fahrbahn.

Die geladene Gülle verteilte sich auf der Fahrbahn sowie den angrenzenden Feldern. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Traktor befreien und zog sich leichte Verletzungen zu. Traktor und Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es laut Angaben des hinzugezogenen Umweltschutzamts zu keinem Umweltschaden. Für die Unfallaufnahme und die derzeit immer noch andauernden Bergungsmaßnahmen musste die K 1029 zwischen Herrenberg-Haslach und der B 28 für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort.