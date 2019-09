Unfall in Herrenberg

5 Ein 27-Jähriger prallte mit seinem Wagen gegen eine Hauswand – er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 27-Jähriger kommt in Herrenberg-Affstätt mit seinem Wagen von der Straße ab und prallt gegen eine Hauswand – Ermittlungen zufolge führt ein medizinischer Notfall zu dem Unfall.

Böblingen - Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag gegen 20.19 Uhr mit seinem BMW in Herrenberg-Affstätt (Landkreis Böblingen) von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen eine Hauswand geprallt.

Laut Bericht der Polizei fuhr der Mann auf der Mühlstraße (Bundesstraße 296) in Richtung Kuppinger Straße. Zunächst kam der 27-Jährige im Bereich der Ortsmitte nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Werbebanner und prallte schließlich gegen die Hauswand, so die Erkenntnisse der Polizei. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste anschließend mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Ermittlungen zufolge führte ein medizinischer Notfall zu dem Unfall. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.