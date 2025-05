Der 18-jährige Fahrer eines VW Golf hat am Samstagnachmittag in Herrenberg (Kreis Böblingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist danach gegen einen Baum gekracht. Er selbst und seine drei Mitfahrer wurden teils schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall.

Wie die Beamten mitteilen, war der 18-Jährige mit seinem VW Golf kurz vor 15.30 Uhr in der Straße Schlossberg aus Richtung Aussichtsturm bergab in Richtung Stadtmitte Herrenberg unterwegs. Dabei kam ihm eine Mercedes-A-Klasse entgegen, die von einer 62-jährigen Frau gefahren wurde. In der A-Klasse befand sich neben der Frau ein 56 Jahre alter Beifahrer.

Beifahrer muss von Feuerwehr aus Auto befreit werden

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 18-Jährige zu schnell und wich aufgrund des entgegenkommenden Autos nach rechts aus. Daraufhin kam der VW Golf von der Fahrbahn ab, fuhr etwa dreißig Meter über eine Wiese und prallte schließlich seitlich gegen einen Baum.

Der Fahrer, dessen 17-jähriger Beifahrer sowie ein weiterer 17-jähriger und 19-jähriger Mitfahrer im Fond des Golf wurden teils schwer verletzt. Der 17-jährige Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Ein Hubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge waren vor Ort. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Die beiden Insassen im Mercedes blieben unverletzt.

Der VW Golf musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail zu melden.