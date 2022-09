Unfall in Heilbronn

1 Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Bei einem Unfall mit einem Bus ist eine Fußgängerin in Heilbronn ums Leben gekommen. Die Frau war von dem Bus erfasst und unter diesem eingeklemmt worden.















– Eine Frau ist in Heilbronn unter einem Bus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Frau stieg am Mittag aus dem Bus aus und überquerte die Fahrbahn. Der Bus fuhr los und erfasste sie. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau befreien.