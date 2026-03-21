Unfall in Heidelberg: Motorradfahrer von Eisenbahnbrücke gestürzt und lebensgefährlich verletzt

1 Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Foto: Rene Priebe/dpa

Bei einem Unfall in Heidelberg verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle und stürzt von einer Brücke. Der 18-Jährige fiel mehrere Meter tief ins Gleisbett.











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Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Heidelberg von einer Eisenbahnbrücke gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-Jährige fiel mehrere Meter tief ins Gleisbett, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach am frühen Samstagmorgen auf dem Kurpfalzring in Richtung Wieblingen unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor.