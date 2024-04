Unfall in Heidelberg

Eine Autofahrerin ist in Heidelberg auf Straßenbahngleise geraten, der Wagen hat sich festgefahren und ein Kran den Wagen schließlich wieder auf die Straße gehoben. Ihren eigenen Angaben nach folgte die Frau den Anweisungen des Navigationsgerätes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach rund 80 Metern habe der Wagen der 58-Jährigen auf den Gleisen aufgesetzt und die „Irrfahrt endete“, teilte die Polizei am Samstag mit.