Gerücht um Ex-VfB-Torhüter Kehrt Przemyslaw Tyton in die Bundesliga zurück?

Ein ehemaliger VfB-Torwart könnte in die Bundesliga zurückkehren. Przemyslaw Tyton, der derzeit noch in den USA unter Vertrag steht, wird laut Medienberichten mit einem Berliner Verein in Verbindung gebracht.