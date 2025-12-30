Unfall in Häfnerhaslach: 71-Jähriger wird am Steuer bewusstlos und gerät in den Gegenverkehr
Sowohl der 71-Jährige wie auch die 58-Jährige mussten ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto

Ein Kia-Fahrer hat in Häfnerhaslach (Kreis Ludwigsburg) während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Er gerät in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Wagen zusammenstößt.

Ein 71-Jähriger hat am Samstagmittag in Häfnerhaslach am Steuer seines Kias das Bewusstsein verloren und ist daraufhin in den Gegenverkehr geraten, wo er mit dem Opel einer 58-Jährigen zusammenstieß. Laut Polizei fuhr der Senior gerade die Häfnerstraße in Richtung der Sternenfelser Straße entlang, als er gegen 11.50 Uhr ohnmächtig wurde.

 

71-Jähriger kommt wieder zu sich

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam der 71-Jährige nach dem Unfall von selbst wieder zu sich. Sowohl er wie auch die 58-Jährige wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Noch sei unklar, weshalb der Mann das Bewusstsein verlor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 24 000 Euro.

 