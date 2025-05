Unfall in Großsachsenheim: Autofahrerin übersieht Radlerin in Kreisverkehr

1 Die Polizei geht davon aus, dass die Autofahrerin von der Sonne geblendet worden ist. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Eine VW-Fahrerin wollte in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) in den Kreisverkehr an der Ludwigsburger Straße einfahren. Durch die tief stehende Sonne übersah sie dabei allerdings eine Radfahrerin.











Link kopiert



Eine 30-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in Großsachsenheim von einer Autofahrerin übersehen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Radlerin gegen 7.40 Uhr von der Heinrich-Heine-Straße aus kommend in einen Kreisverkehr eingefahren. Eine 58-Jährige wollte zeitgleich mit ihrem VW von der Ludwigsburger Straße aus in den Kreisel einfahren.