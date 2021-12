6 An der Unfallstelle in Großbottwar. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Auf der Straße zwischen Großbottwar und Mundelsheim gerät der Fahrer eines BMW in den Gegenverkehr. Das Auto gerät in Brand – insgesamt werden drei Personen schwer verletzt.















Link kopiert

Großbottwar - Auf der Landstraße zwischen Mundeslheim und Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet gegen 15.50 Uhr der Fahrer eines BMW in den Gegenverkehr und stieß mit einem Ford zusammen. Das Fahrzeug soll anschließend in Brand geraten sein. Vor Ort retteten Zeugen den Mann aus dem brennenden BMW. Der Fahrer und die beiden Insassen im Ford kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Viele Rettungskräfte waren vor Ort – die Freiwillige Feuerwehr Großbottwar war mit insgesamt 15 Personen im Einsatz. Die Polizei rückte ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber aus. Beamte mussten die Straße voll sperren und teilte gegen 18.15 Uhr mit, dass die Reinigungsarbeiten nach wie vor andauern.

Auch weil es sich bei der Straße um einen Autobahnzubringer handelt, kommt es in dem Bereich nach wie vor zu Staus und Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Polizei erklärt.