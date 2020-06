18-jähriger Motocross-Fahrer kracht in Garage

Unfall in Grafenau

1 Der junge Mann verletzte sich schwer. Foto: SDMG// Dettenmeyer

Im Kreis Böblingen baut ein junger Mann am Dienstagabend einen Unfall mit seinem Motocross-Roller. Offenbar ist er zu schnell unterwegs, fährt in eine offen stehende Garage und verletzt sich schwer.

Grafenau - Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Grafenau (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 20.50 Uhr mit einem 17 Jahre alten Begleiter auf der Straße „Am Seltenbach“ in Richtung Döffingen unterwegs und beschleunigte vermutlich zu stark. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über den Motocross-Roller, steuerte auf eine geöffnete Garage zu und fuhr schließlich gegen die Wand.

Der 18-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant versorgt werden konnten. Die Polizei beziffert den Sachschaden an der Motocross-Maschine mit circa 4000 Euro. In der Garage wurden ein geparkter Mercedes sowie die Wand leicht beschädigt.