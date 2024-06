Bei einem Unfall mit einem Lkw in Göppingen wird am Dienstag eine 80-Jährige verletzt. Die Polizei ermittelt.

Eine 80-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Göppingen von einem Lkw erfasst und dabei leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Den 26-jährigen Fahrer des Lkw erwartet nun eine Anzeige.

Nach Angaben der Beamten war der 26-Jährige gegen 11 Uhr in der Wilhelmstraße unterwegs. Beim Rückwärtsfahren übersah der Fahrer eine Fußgängerin, die auf dem Gehweg lief und die Straße überqueren wollte. Der Lkw streifte mit der rechten Seite der Fahrerkabine die 80-Jährige.

80-Jährige wohl im toten Winkel

Die Rentnerin wurde an der Hüfte touchiert und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sie sich laut Polizei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden am Laster entstand nicht.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich die Frau wohl im toten Winkel und wurde deshalb vom Lkw-Fahrer nicht bemerkt.