Unfall in Göppingen

6 Eine Frau in Göppingen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Ein 82 Jahre alter Mann schaut zu tief ins Glas – und setzt sich dann ans Steuer seines Autos. Das hat fatale Folgen: Der Rentner rast auf einen Gehweg und erfasst dort eine Frau.















Ein betrunkener Mann ist in Göppingen auf einen Gehweg gerast und hat mit seinem Wagen eine 62 Jahre alte Frau erfasst. Der 82-jährige VW-Fahrer habe sein Fahrzeug am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf dem Schuler Platz derart beschleunigt, dass er die Kontrolle verloren hatte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf dem Gehweg habe er dann die Passantin angefahren.

Danach setzte der Rentner seine Fahrt in Richtung Bahnhofstraße fort. Dort prallte sein Auto gegen eine Mauer. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 82-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am VW auf etwa 25 000 Euro. Die Ermittler nahmen den Unfall auf und hatten den Verdacht, dass der 82-Jährige Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.