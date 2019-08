Fleischfressende Bakterien in der Ostsee Urlauberin stirbt an Vibrionen-Infektion

Ein Bad in der Ostsee kann wegen fleischfressender Bakterien vor allem für gesundheitlich angeschlagene Menschen gefährlich sein. In Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt eine ältere Frau an einer solchen Vibrionen-Infektion gestorben.