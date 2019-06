1 Ein Unfallflüchtiger aus Gerlingen wird gesucht. (Symbolfoto) Foto: dpa

Am späten Freitagabend erfasst ein Autofahrer in Gerlingen einen jungen Mann mit seinem Roller. Der 16-Jährige wird verletzt, der Autofahrer flüchtet.

Gerlingen - Ein unbekannter Autofahrer hat am späten Freitagabend im Gerlinger Stadtteil Gehenbühl einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Laut der Polizei war der Fahrer eines schwarzen Personenwagens gegen 22.30 Uhr durch die Blumenstraße gefahren. Beim Haus Nummer 7 scherte er aus, um an parkenden Fahrzeugen vorbeizukommen. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Motorroller, auf dem ein 16-Jähriger saß, an der hinteren linken Seite. Der junge Mann stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer bremste kurz ab, fuhr aber dann davon in Richtung Gerlinger Innenstadt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Roller entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Teilkennzeichen erkannt

Am Auto konnten die Buchstaben des Kennzeichens erkannt werden: LB-K. Die Polizei in Ditzingen, Telefonnummer 0 71 56/4 35 20, sucht Zeugen, um den Unfallflüchtigen zu finden.