Unfall in Gerlingen

1 Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Gerlingen übersieht ein Fußgänger einen vorbeifahrenden Motorradfahrer – und es kommt zum Zusammenstoß. Beide werden verletzt.











Am Dienstag ereignete sich in Gerlingen bei der Bushaltestelle Ramtel-Gerlingen ein schwerer Unfall. Wie die Polizei mitteilte, stießen ein Fußgänger und ein Motorradfahrer am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 1180 zusammen.