Unfall in Gerlingen Arbeiter von Betonkübel getroffen – Verletzter mit Kran geborgen

Von kwa 03. Oktober 2018 - 12:25 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in Gerlingen ist am späten Dienstagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er war von einem Betontransportkübel am Körper erfasst worden.





Gerlingen - Ein Arbeiter ist am Dienstagmittag auf einer Baustelle an der Dieselstraße in Gerlingen schwer verletzt worden. Er wurde von einem Betontransportbehälter getroffen und umgeworfen.

Laut der Polizei war der 52-Jährige zusammen mit Kollegen gegen 17.05 Uhr an einem Fundament etwa 15 Meter unter der Straßenoberfläche damit beschäftigt, frischen Beton zu verarbeiten. Weiterer Beton wurde dazu mit einem Transportkübel gebracht, dieser hing wie üblich am Seil des Kranen.

Der etwa anderthalb Tonnen schwere Kübel erfasste den 52-Jährigen im unteren Bereich des Rückens, der Mann fiel auf den Boden und blieb zunächst bewegungsunfähig liegen. Der Verletzte wurde am Unfallort von den Rettungskräften versorgt und dann mit einer Spezialtrage von der Feuerwehr aus der Baugrube gehoben, zum Rettungswagen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach weiteren Angaben der Polizei verlief ein Alkoholtest bei dem Kranführer negativ.