Unfall in Gerlingen 22-Jährige nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Von red 15. November 2018 - 20:30 Uhr

Eine 22-Jährige kommt in Gerlingen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stößt dort mit einem VW zusammen. Die Polizei muss die Stuttgarter Straße zwischenzeitlich voll sperren.





Gerlingen - Am Donnerstagnachmittag hat sich in Gerlingen ein heftiger Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 22-Jährige schwer verletzt wurde. Die junge Frau war mit ihrem VW gegen 17 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs, als sie auf Höhe des Robert-Bosch-Geländes aus bislang ungeklärter Ursache in die Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie laut Polizei mit einem 52-jährigen Skoda-Fahrer zusammen.

Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen, der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Polizei musste die Stuttgarter Straße zwischenzeitlich für rund eine Stunde voll sperren. Es kam laut Polizei in der Folge zu Verkehrsbehinderungen auf der Wildparkstraße. Gegen 19.20 Uhr war die Straße wieder frei.