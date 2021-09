Unfall in Freudenstadt

1 Eine 51-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben, ein 24-Jähriger wurde schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Unfall in Freudenstadt ist eine 51-jährige Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Wagen frontal mit einem Kleinbus zusammengeprallt.















Link kopiert

Freudenstadt - Eine Autofahrerin ist in Freudenstadt mit ihrem Wagen frontal mit einem Kleinbus zusammengeprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geriet die 51-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve mit ihrem Auto immer weiter auf die Gegenfahrbahn.

Der 24-jährige Fahrer des ihr entgegenkommenden Kleinbusses bremste und versuchte auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls seien beide in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Sie wurden den Angaben zufolge durch die Feuerwehr befreit.

Die 51-Jährige starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleinbusses erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.