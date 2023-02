Unfall in Freiberg

4 Die Feuerwehr richtete den Opel wieder auf. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Eine 77-Jährige ist im Freiberger Stadtteil Geisingen von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Fahrzeug überschlug sich beim Zusammenprall mit einer Mauer.















Eine 77-Jährige ist am Freitag im Freiberger Stadtteil Geisingen mit ihrem Opel Meriva von der Bietigheimer Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Die Autofahrerin war gegen 8.35 Uhr gerade in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto prallte an einer Grundstückseinfahrt gegen ein Tor und eine Betonmauer. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel zuerst, kippte auf die linke Seite und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Liegen.

Schaden beläuft sich auf geschätzt 22 000 Euro

Die 77-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Danach wurde sie vom Rettungsdienst zunächst vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Über Art oder Schwere der Verletzungen liegen der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor. Der Opel Meriva wurde von den Einsatzkräften wieder aufgerichtet und anschließend abgeschleppt. An der Grundstückseinfahrt entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, der Schaden am Opel beläuft sich laut Polizeimeldung auf etwa 12 000 Euro.