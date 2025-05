1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. Foto: dpa)

In Freiberg (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem von dem Verursacher jede Spur fehlt und die Hintergründe Fragen aufwerfen.











Ziemlich undurchsichtig scheinen die Hintergründe bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr in der Straße Am Oberen Hohlweg in Freiberg ereignet hat. Es ist eine Geschichte, bei der es um Fahrerflucht, einen demolierten Zaun und ein gestohlenes Kennzeichen geht.