Mit Porsche zu schnell agiert? Am Kreisverkehr hat es gekracht

Unfall in Freiberg am Neckar

1 Die Polizei musste zum Unfall an den Kreisverkehr in Freiberg hinausfahren. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Freitag am Ortsausgang des Freiberger Stadtteils Geisingens gekommen. Am Kreisverkehr krachte es.











Ist eine 43-Jährige mit ihrem Porsche zu schnell in den Kreisverkehr eingefahren? Oder trägt der ebenfalls beteiligte 44-jährige BMW-Fahrer zumindest eine Mitschuld? Diese Fragen dürften die Beteiligten beschäftigen, die in den Unfall am Freitagmorgen im Kreisverkehr am Ortsausgang des Freiberger Stadtteils Geisingen verwickelt waren.