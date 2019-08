1 Eine 82-Jährige ist bei einem Unfall in Freiberg am Neckar schwer verletzt worden. Foto: dpa

Eine 82-Jährige verletzt sich bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ludwigsburg schwer. Dass sie auf der beinahe geraden Strecke von der Fahrbahn kam, erklärt die Polizei damit, dass es ihr wohl nicht gut ging.

Freiberg am Neckar - Weil sie wohl gesundheitliche Probleme hatte, ist eine 82-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 12.50 Uhr in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mit ihrem Hyundai gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der Landstraße am westlichen Ortsrand von der Fahrbahn abgekommen und etwa 50 Meter im Grünstreifen gefahren, bevor sie frontal gegen den Baum fuhr. Die 82-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.